﻿ Грузоперевозки - Транспортная компания «Караван»
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    Автопарк компании
    Груз до 1,5 тонн
    Объем кузова: до 16 м³
    Габариты кузова: 4,2×2,1×2,3 м
    Груз до 2 тонн
    Объем кузова: до 28 м³
    Габариты кузова: 5-6,2×2,1×2,3 м
    Груз до 3,5 тонн
    Объем кузова: до 35 м³
    Габариты кузова: 7×2,4×2,4 м
    Груз до 5 тонн
    Объем кузова: до 50 м³
    Габариты кузова: 8×2,4×2,7 м
    Груз до 10 тонн
    Объем кузова: до 60 м³
    Габариты кузова: 8×2,4×2,7 м
    Груз до 20 тонн
    Объем кузова: до 96 м³
    Габариты кузова: 13,6×2,4×2,7 м
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